США перевезли танки и боевые машины из Таллина в Финляндию на обычном пассажирском судне

На этой неделе американские военные перевозят оборудование из Эстонии в Финляндию в рамках подготовки к военным учениям Arrow 23, в которых в этом году примут участие и военнослужащие США, сообщает Helsigin Sanomat.
Оборудование было доставлено из Таллинна в Хельсинки на пассажирском судне, пишет Elu24. Марика Нёйд, директор по коммуникациям Tallink, во вторник вечером подтвердила Helsigin Sanomat, что оборудование прибыло в Хельсинки на судне Tallink Star. Нёйд не стала комментировать, поступит ли на суда Tallink еще какое-либо оборудование.
Среди прочего, в Финляндию были доставлены танки "Абрамс" и "Брэдли". Грузовики, на которых прибыло оборудование, имели польские номерные знаки.
По словам посольства, быстрая доставка техники демонстрирует приверженность правительства США своим союзникам по НАТО и возможности американских вооруженных сил. Цель США - помочь укрепить оборону восточных соседей НАТО.
«Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать нашу готовность и огневую мощь как в странах Балтии, так и в Финляндии», – сказал подполковник Джей Айрленд, который в настоящее время находится в командировке в Литве.