США перевезли танки и боевые машины из Таллина в Финляндию на обычном пассажирском судне

Оборудование было доставлено из Таллинна в Хельсинки на пассажирском судне, пишет Elu24. Марика Нёйд, директор по коммуникациям Tallink, во вторник вечером подтвердила Helsigin Sanomat, что оборудование прибыло в Хельсинки на судне Tallink Star. Нёйд не стала комментировать, поступит ли на суда Tallink еще какое-либо оборудование.

Среди прочего, в Финляндию были доставлены танки "Абрамс" и "Брэдли". Грузовики, на которых прибыло оборудование, имели польские номерные знаки.

По словам посольства, быстрая доставка техники демонстрирует приверженность правительства США своим союзникам по НАТО и возможности американских вооруженных сил. Цель США - помочь укрепить оборону восточных соседей НАТО.