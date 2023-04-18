ГАЛЕРЕЯ ⟩ С песнями на украинском и цирковыми трюками: Русский театр ставит спектакль по мотивам поэмы Леси Украинки

Сам спектакль пройдет на трех языках: действие будет происходить на русском, песни будут исполняться на украинском, а на эстонском языке будут разговаривать «духи природы».

Спектакль будет наполнен песнями, ритмическими заговорами и музыкой, как звуками самой жизни древнего леса. Обитатели живой природы „НЕ-люди“, воспринимаемые ныне лишь как фольклорные персонажи, обретут характерную пластику. Bоплощать их в спектакле будут профессиональные акробаты и воздушные гимнасты эстонской цирковой студии Folie.

За спектаклем стоит международная команда: режиссер и художник Михаил Краменко из Израиля (Многократный лауреат премии Израильской театральной академии за лучшую сценографию). Xудожник по костюмам Валентина Зачиняева из Латвии, балетмейстер – Ольга Привис из Эстонии, а в качестве композитор выступил член эстонской ансамбля Dagö Пеэтер Ребане. Роли исполняют актеры Русского театра, а также артисты из Украины, которые приехали в Эстонию как беженцы.

Организаторы отмечают (директор Русского театра Светлана Янчек ), что спектакли пройдут в любую погоду - не страшны даже ветер с дождем. Зрителям бояться не стоит, так как зрительские трибуны защищены от стихии.

Кроме того, специально в честь спектакля Русский театр запускает новый десерт.