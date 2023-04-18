Летний спектакль Русского театра развернется на живописных лужаиках Эстонского национального музея (Rocca Mare muuseum) под открытым небом. На этот раз зрителей ждет спектакль «Мавка. Песня леса» по мотивам поэмы Леси Украинки.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ С песнями на украинском и цирковыми трюками: Русский театр ставит спектакль по мотивам поэмы Леси Украинки
Сам спектакль пройдет на трех языках: действие будет происходить на русском, песни будут исполняться на украинском, а на эстонском языке будут разговаривать «духи природы».
Спектакль будет наполнен песнями, ритмическими заговорами и музыкой, как звуками самой жизни древнего леса. Обитатели живой природы „НЕ-люди“, воспринимаемые ныне лишь как фольклорные персонажи, обретут характерную пластику. Bоплощать их в спектакле будут профессиональные акробаты и воздушные гимнасты эстонской цирковой студии Folie.
За спектаклем стоит международная команда: режиссер и художник Михаил Краменко из Израиля (Многократный лауреат премии Израильской театральной академии за лучшую сценографию). Xудожник по костюмам Валентина Зачиняева из Латвии, балетмейстер – Ольга Привис из Эстонии, а в качестве композитор выступил член эстонской ансамбля Dagö Пеэтер Ребане. Роли исполняют актеры Русского театра, а также артисты из Украины, которые приехали в Эстонию как беженцы.
Организаторы отмечают (директор Русского театра Светлана Янчек ), что спектакли пройдут в любую погоду - не страшны даже ветер с дождем. Зрителям бояться не стоит, так как зрительские трибуны защищены от стихии.
Кроме того, специально в честь спектакля Русский театр запускает новый десерт.
Премьера спектакля «Мавка. Песня леса» состоится 25 мая.