Стоимость бокала пива на Ратушной площади Таллинна бьет рекорды, но туристы не жалуются

На Ратушной площади Таллинна самое дорогое пиво - в престижном ресторане Maikrahv, где цена за пол-литра A. Le Coq Premium составляет 9,40 евро. За ту же цену можно приобрести пинту отечественного темного пива Tõmmu Hiidu, которое можно найти на продуктовом прилавке всего за 1 евро и 59 центов.

В соседних же ресторанах Vana Toomas и Mad Murphy вы можете получить бокал пива на евро дешевле, чем в Maikrahv.

Цена пива, продаваемого в таллиннских пабах и уличных кафе, во много раз выше магазинной, а цена A. Le Coq Premium на Ратушной площади составляет от семи до девяти евро.

Самое дешевое пиво продается в ресторане Kägu, где за него нужно заплатить 6,90 евро.

Цены на пиво на Ратушной площади в Таллинне. Фото: Elu24 kollaaž

Туристы из Нидерландов говорят, что в самом центре Таллинна, на Ратушной площади, цены по-прежнему приемлемые.

«Пиво у нас стоит около 12 евро», — говорит норвежская туристка, наслаждающаяся пивом на открытой террасе Bella Ciao, которая до сих пор не может понять, дорогое ли пиво продается в Эстонии или нет.

«Не могу сказать точно, но цены в Старом городе в России и Германии примерно одинаковые», - говорит человек, который родился в России, но живет во Франкфурте.