Эстонский бренд BonBon Lingerie, специализирующийся на производстве нижнего белья, приняла решение выйти на российский рынок в разгара войны, развязанной Россией в Украине. Несмотря на возможные риски, связанные с экономической нестабильностью и политической напряженностью в регионе, BonBon принял решение всё-таки расширить свой бизнес и заработать новых покупателей в России, рискуя потерять клиентов из Европы, и в частности из Эстонии.
Открылся магазин в Санкт-Петербурге: эстонский бренд нижнего белья BonBon Lingerie вышел на российский рынок
Первый магазин бренда открылся в Санкт-Петербурге в ТЦ «Невский центр», вторую торговую точку планируется запустить в ТРЦ «Охта Молл».
Журналисты портала Limon.ee направили запрос представителю бренда, однако ответ пока получен не был.
Как заявил эксклюзивный представитель бренда в России Кирилл Тесленко, владеющий открывшимся магазином, компания рассчитывает на средний чек в рознице на уровне 7 тыс. рублей (80-90 евро - прим.ред). По его словам, это «более чем гуманная цена для такого качества продукции». Ассортимент магазина составляет женское бельё ручной работы.
Как пишет РБК Петербург, ранее продукция эстонской марки продавалась в России только через интернет.