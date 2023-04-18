Открылся магазин в Санкт-Петербурге: эстонский бренд нижнего белья BonBon Lingerie вышел на российский рынок

Эстонский бренд BonBon Lingerie, специализирующийся на производстве нижнего белья, приняла решение выйти на российский рынок в разгара войны, развязанной Россией в Украине. Несмотря на возможные риски, связанные с экономической нестабильностью и политической напряженностью в регионе, BonBon принял решение всё-таки расширить свой бизнес и заработать новых покупателей в России, рискуя потерять клиентов из Европы, и в частности из Эстонии.