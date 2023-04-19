Российская стюардесса ошпарила кипятком трёхлетнюю пассажирку. Несмотря на ожоги, самолёт сажать не стали

Бортпроводница авиакомпании Red Wings облила трёхлетнюю девочку кипятком, из-за этого родители хотят идти в суд. Мама пострадавшей рассказала, что всё случилось 9 апреля на рейсе WZ-4693, который летел из Москвы в Хургаду. Стюардесса налила два стакана кипятка маме и дочке и поставила их на столик, однако по неосторожности она обронила горячую воду прямо на девочку. Об этом сообщил Mash.