Бортпроводница авиакомпании Red Wings облила трёхлетнюю девочку кипятком, из-за этого родители хотят идти в суд. Мама пострадавшей рассказала, что всё случилось 9 апреля на рейсе WZ-4693, который летел из Москвы в Хургаду. Стюардесса налила два стакана кипятка маме и дочке и поставила их на столик, однако по неосторожности она обронила горячую воду прямо на девочку. Об этом сообщил Mash.
Российская стюардесса ошпарила кипятком трёхлетнюю пассажирку. Несмотря на ожоги, самолёт сажать не стали
Один стакан мама успела поймать, а вот второй вылился прям на внутренние части бедра малютки – кожа с них сползла почти моментально. Ребёнок получил ожоги первой и второй степени и болевой шок.
Стюардессы обработали раны, однако сажать самолёт для экстренной госпитализации малышки отказались. Более серьёзную помощь девочке оказали уже в Египте. Там ребёнку ещё раз обработали раны и выписали таблетки.
По данным телеграм-канала, Red Wings до сих пор не принесла извинений. Семья уже обратилась в прокуратуру, а дальше собирается идти в суд.