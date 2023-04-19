Психолог Лабковский рассказал, как перестать париться из-за мелочей: представьте, что вам 70

Что обычно крутится в голове человека, привыкшего раздувать любую мелочь в нерешаемую проблему? «А почему он так сказал, что он имел в виду?», «Что про меня теперь подумает начальник?», «Почему подруга так быстро положила трубку, она что, обиделась?» и т. д. В тех же ситуациях другой человек может ни о чём подобном и не подумать, отметил Лабковский.

Особенно в этом смысле не парятся пожилые люди. Психолог отметил, что их реально меньше заботит впечатление, которое они производят на окружающих. Зато они успешно обращают внимание на себя, именно на свои потребности и желания.

«Если ситуация не представляет угрозы для жизни и здоровья (вашего или ваших близких), то она совершенно точно не стоит ваших нервов», – подчеркнул Лабковский.

И не обязательно ждать 70 лет, чтобы почувствовать спокойствие и перестать переживать из-за мнения окружающих. Однако придётся использовать воображение. Психолог посоветовал представить, что вам уже 70 и записать с продолжением следующие предложения:

«Я тратил(а) слишком много времени, переживая из-за…»

«Если бы я мог/могла вернуться в прошлое, я бы…»

«Я жалею, что не сделал(а)...»