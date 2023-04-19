Психолог Лабковский рассказал, как перестать париться из-за мелочей: представьте, что вам 70

Переживать из-за пустяков – значит лишать себя нормальной жизни. Человек может прекрасно это основать, но всё равно у него не получается «перестать беспокоиться и начать жить», как говорится в книге Дейла Карнеги. Но заметьте: есть люди, которые вообще не парятся, они живут спокойно. Как же им это удаётся? Ответ есть у психолога Михаила Лабковского. Также он назвал единственную ситуацию, которая стоит ваших нервов, написал Secretmag.
Что обычно крутится в голове человека, привыкшего раздувать любую мелочь в нерешаемую проблему? «А почему он так сказал, что он имел в виду?», «Что про меня теперь подумает начальник?», «Почему подруга так быстро положила трубку, она что, обиделась?» и т. д. В тех же ситуациях другой человек может ни о чём подобном и не подумать, отметил Лабковский.
Особенно в этом смысле не парятся пожилые люди. Психолог отметил, что их реально меньше заботит впечатление, которое они производят на окружающих. Зато они успешно обращают внимание на себя, именно на свои потребности и желания.
«Если ситуация не представляет угрозы для жизни и здоровья (вашего или ваших близких), то она совершенно точно не стоит ваших нервов», – подчеркнул Лабковский.
И не обязательно ждать 70 лет, чтобы почувствовать спокойствие и перестать переживать из-за мнения окружающих. Однако придётся использовать воображение. Психолог посоветовал представить, что вам уже 70 и записать с продолжением следующие предложения:
- «Я тратил(а) слишком много времени, переживая из-за…»
- «Если бы я мог/могла вернуться в прошлое, я бы…»
- «Я жалею, что не сделал(а)...»
«Если вы ответите честно, у вас в руках будет практическая инструкция о том, что именно вам стоит поменять в жизни и из-за чего не стоит больше переживать», – добавил специалист.