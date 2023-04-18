Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем может вызвать телефон в кармане

Специалист Кондрахин не советует держать смартфон или кнопочный телефон в нагрудном кармане.

Телефон в нагрудном кармане будет нагревать ткань и создавать электромагнитное излучение в области сердца. Он может давать фон, который не сегодня и не завтра, но со временем будет влиять на работу сердца. Он может дать определенное нарушение ритма, а это уже предпосылка к развитию серьезных изменений.

«Ни в коем случае нельзя класть телефон в нагрудный карман людям с кардиостимулятором и тем, у кого проводятся кардиоисследования, например холтеровское мониторирование (суточная непрерывная регистрация электрической активности сердца. – Прим. ред.). И в том и в другом случае возможны помехи», – предупредил эксперт.

Также не следует держать телефон в кармане брюк. Эта привычка может нанести вред не только мужчинам, но и женщинам.

«Здесь также есть электромагнитное и тепловое влияние. У мужчин нагревание половых органов ни в коем случае не является правильным. Конечно, повредить генетический материал такое влияние не может, но предпосылки к воспалительным заболеваниям могут быть», – говорит терапевт.

То же касается репродуктивной системы женщин. Если телефон находится близко, то он и нагревает, и дает электромагнитный фон, поэтому в организме могут быть определенные изменения.

«Если мы говорим про ношение телефона в заднем кармане брюк, то явной опасности это не несет. Потому что мышцы достаточно плотные и они не дадут внутренним органам получить какие-либо нарушения», – продолжает Кондрахин.

Наименее опасным, по мнению врача, также является ношение телефона в кармане куртки.

«Чем больше на нас одежды, чем дальше от поверхности тела находится телефон, тем он становится безопаснее. Поэтому если есть куртка и какая-то одежда под ней, то мы говорим о том, что влияние будет мизерное», – подчеркнул эксперт.