ЖЕЛТЫЕ ТЮЛЬПАНЫ – ПРИЗНАКИ РАЗЛУКИ? ⟩ Число и цвет имеют значение: какие цветы можно и нельзя дарить женщине

Букет цветов - идеальный подарок по любому поводу и без него. Однако стоит знать, какие цветы можно и нельзя дарить, чтобы не оказаться в неловком положении, ведь на языке цветов каждый цветок имеет определенное значение.

Какое количество цветов нельзя дарить

Многие знают, что четное число цветов дарить нельзя. Эта традиция появилась благодаря фразе «Дни его (её) сочтены». Так игра слов привела к тому, что начали разделять, какое количество цветов можно дарить живым, а какое - мертвым. Теперь четное число цветов обычно приносят лишь на кладбище.

Однако это правило действует не во всех культурах. Например, в Японии нельзя дарить 4 цветка, ведь там число 4 символизирует смерть. При этом цифра два относится к женскому началу «инь», то есть дарить два цветка женщине можно. Однако японцы редко дарят цветы представительницам прекрасного пола, отдавая предпочтение шоколаду.

В США и многих странах Европы четное число символизирует счастье. В Штатах самый популярный букет состоит из 12 роз, в Германии - из 8. В Англии очень популярен букет под названием «6 украденных поцелуев».

Можно ли дарить сухоцветы на день рождения

Искусственные цветы не дарят ни мужчинам, ни женщинам, так как подобные букеты обычно ассоциируются с траурными венками или букетами, которые оставляют на могилах в поминальные дни.

Какие цветы нельзя дарить

Есть ряд цветов, которых стоит избегать в букете, если вы собираетесь подарить его на первом свидании или впервые посещая дом. К ним относятся:

барбарис – обозначает обидчивость;

валериана – символизирует ветреность;

желтый левкой – отражает пламенную любовь;

цветок граната – выскажет обожание;

ветка орешника – покажет сердечную тоску.

Каким цветом нельзя дарить цветы

Молодым девушкам не стоит дарить ярко-красные цветы. Они будут означать пламенную страсть, что может смутить барышню.

Католики никогда не дарят цветы любых оттенков красного цвета. Считается, что это цвет крови, поэтому таких цветов достоин лишь Исус Христос. Букеты красного цвета появляются лишь в костёлах во время праздников.