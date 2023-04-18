Жительница Пярну Ульве отправилась на Пасху на кладбище Пухья, где ее ждал неприятный сюрприз. «Скамейка с могилы моего первого мужа исчезла», - обнаружила Ульве. «Я не понимаю, что за люди живут вокруг нас. Взять что-то с кладбища...» - недоумевает она. Ульве сказала Elu24, что это не обычная кладбищенская скамейка.
Жительница Пярну отправилась навестить могилу, но ее ждал неприятный сюрприз
«Я давно ничего не публиковала, сейчас я очень расстроена, потому и пишу!» - начинает Ульве публикацию в своем аккаунте в социальной сети и делится следующей историей. «9 апреля мы посетили кладбище Пухья. Кроме моих родителей, бабушек и дедушек там похоронен мой первый муж. В прошлом году его брат привез на могилу новую скамейку, а теперь ее нет!» - пишет Ульве. «Я не понимаю, что за люди живут вокруг нас. Взять что-то с кладбища...»
Ульве рассказала порталу Elu24, что это не типичная кладбищенская скамейка. «Она была не такая длинная, белая и тяжелая скамейка. Она была меньше, слегка изогнута и сделана из пластин. Она была темно-синей и легкой», - рассказывает Ульве. «Видимо кто-то из местных заработал на водку. Вряд ли кто-то забрал ее домой, а поставить ее в другом месте на том же кладбище было бы очень глупо», - считает она. Однако, поскольку это была не обычная скамья, какие обычно ставят рядом с могилами, вор мог продать ее или отнести в свой сад. «К сожалению, у меня нет фотографии скамейки. Я и представить себе не могла, что такое может случиться!»
«Если воришка забрал ее в свой сад, остается только надеяться, что карма его настигнет».
«Бог медлителен, но справедлив, поэтому несправедливость не останется безнаказанной», - говорит Маргус, прокомментировавший публикацию Ульве. Малль также высказала свое мнение, согласно которому очень печально, что детям с детства не разъяснили, что можно делать, а что нет. «В этом отношении я должна поблагодарить свою мать, которая овдовела в очень молодом возрасте, имея на руках четырех маленьких детей. Конечно, она заставляла меня делать любую работу для незнакомцев. Перед уходом она дала понять, что к слову пожилых людей нужно прислушиваться и уважать их. Что нельзя ничего брать у других. Кладбище считалось местом покоя и святости, где нужно было говорить тихо, чтобы не нарушать покой покоящихся под землей», - пишет Малль.
«Осквернение могил и воровство у мертвых - невероятно жестокий и безобразный поступок. К сожалению, такие преступники выросли в своем пузыре. Возможно, к сожалению, и его родители так же».
Полиция: в первую очередь рекомендуем поговорить со всеми родственниками
Руководитель группы процессуального отдела Тартуского полицейского участка Тайво Роси рассказывает, что в таких случаях человека, обнаружившего возможную кражу, сначала просят связаться со всеми близкими родственниками, а при необходимости даже с охраной кладбища. «А именно, прежде чем обращаться в полицию, нужно максимально исключить, что кто-то из семьи забрал вещь, например, для ремонта или реставрации. Если судьба объекта не прояснилась из общения с близкими, вы можете обратиться за помощью в ближайшее отделение полиции», - говорит Роси.
«Однако, что касается общего представления о преступлениях, совершенных на кладбищах, то, к сожалению, приходится констатировать, что полиции время от времени поступают сообщения о кражах или актах вандализма, совершаемых на местах захоронений. В недавнем прошлом Тартуский полицейский участок не получал известий о случаях кражи скамеек с могил, но были сообщения об осквернении места захоронения и разбивании находящихся там предметов», - рассказывает Роси.
«В случае ограбления могилы или кражи предмета из могилы, как правило, возбуждается уголовное дело по статье 149, пункт 1 Пенитенциарного кодекса, что включает в себя надругательство над памятью умершего. К сожалению, перспектива таких процедур относительно невелика, потому что на кладбищах нет камер наблюдения, мало свидетелей, а точное время совершения преступления обычно установить сложно. Последнее в первую очередь основано на том, что люди не посещают места последнего упокоения своих усопших близких ежедневно, а возможные грабежи или кражи часто обнаруживаются спустя долгое время после того, как они произошли», - поясняет представитель Департамента полиции и погранохраны.