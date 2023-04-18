Жительница Пярну отправилась навестить могилу, но ее ждал неприятный сюрприз

«Я давно ничего не публиковала, сейчас я очень расстроена, потому и пишу!» - начинает Ульве публикацию в своем аккаунте в социальной сети и делится следующей историей. «9 апреля мы посетили кладбище Пухья. Кроме моих родителей, бабушек и дедушек там похоронен мой первый муж. В прошлом году его брат привез на могилу новую скамейку, а теперь ее нет!» - пишет Ульве. «Я не понимаю, что за люди живут вокруг нас. Взять что-то с кладбища...»

Кладбище. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Ульве рассказала порталу Elu24, что это не типичная кладбищенская скамейка. «Она была не такая длинная, белая и тяжелая скамейка. Она была меньше, слегка изогнута и сделана из пластин. Она была темно-синей и легкой», - рассказывает Ульве. «Видимо кто-то из местных заработал на водку. Вряд ли кто-то забрал ее домой, а поставить ее в другом месте на том же кладбище было бы очень глупо», - считает она. Однако, поскольку это была не обычная скамья, какие обычно ставят рядом с могилами, вор мог продать ее или отнести в свой сад. «К сожалению, у меня нет фотографии скамейки. Я и представить себе не могла, что такое может случиться!»

«Если воришка забрал ее в свой сад, остается только надеяться, что карма его настигнет».