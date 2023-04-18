«Преждевременно поседела»: 53-летняя Лопес рассказала, как уже 30 лет борется с сединой

По словам знаменитости, ей было 23 года, когда она «преждевременно поседела», и теперь каждые пару недель актриса подкрашивает корни.

Лопес рассказала, что порой борется с искушением оставить все как есть, чтобы посмотреть, как будет выглядеть с сединой. По словам артистки, для этого ей надо уехать далеко и надолго, как минимум на два месяца.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм «Селена», в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес более 30 картин.