Основательница бренда Savage x Fenty, барбадосская певица Рианна на странице компании в Instagram презентовала новую коллекцию женского свадебного белья, пишет Gordonua.
ФОТО ⟩ Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели
Свадебные комплекты на сайте бренда представлены в размерах от XS до 4X. В коллекцию вошли чулки, пояса для чулок, халаты, а также трусы и бюстгальтеры. Они представлены в нескольких цветах.
Участие в съемках приняли пышнотелые модели, которые продемонстрировали различные комплекты.