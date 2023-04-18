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ФОТО ⟩ Рианна выпустила женское свадебное белье во всех размерах. Участие в съемках приняли пышнотелые модели

Limon.ee
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Rihanna Savage X Fenty шоу
Rihanna Savage X Fenty шоу Фото: Jerritt Clark

Основательница бренда Savage x Fenty, барбадосская певица Рианна на странице компании в Instagram презентовала новую коллекцию женского свадебного белья, пишет Gordonua.

Свадебные комплекты на сайте бренда представлены в размерах от XS до 4X. В коллекцию вошли чулки, пояса для чулок, халаты, а также трусы и бюстгальтеры. Они представлены в нескольких цветах.

Участие в съемках приняли пышнотелые модели, которые продемонстрировали различные комплекты.

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