После болезни и обещания: как 49-летний Данилко выглядит сейчас без маски и кепки

Украинский шоумен Андрей Данилко в последние несколько лет появляется на публике в кепке и медицинской маске черного цвета. В интервью, которое 14 апреля опубликовано на YouTube-канале «Голос Америки», артист объяснил, что начал носить маску во время съемок шоу «Маска» на канале «Украина», где он был судьей, пишет Гордонуа.
«Это очень удобно. Ты не заморачиваешься на одежду. Но в какое-то время я понял, что мне очень удобно в этой маске находиться. Как будто я защищен, – сказал 49-летний шоумен. – Но когда началась война, я часто выходил в эфир, и я сказал, что сниму маску, когда закончится война. Пообещал – держу [слово]. Конечно, не думал, что это так затянется».
В апреле 2022 года Данилко говорил, что без маски и кепки появляется в основном за границей, чтобы избежать внимания поклонников. «Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы. Я уже много раз это проверял», – отметил тогда артист.
Данилко обычно не публикует фото, на которых был бы запечатлен без маски и кепки. Но в феврале 2023 года поделился с подписчиками новым снимком, который был сделан в кабинете врача. На фото артист позирует без привычных атрибутов его публичного образа.
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