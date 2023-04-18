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ФОТО ⟩ Известную россиянку депортировали с Бали за фото в обнаженном виде на священном дереве

Limon.ee
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Луиза Косых и полиция Индонезии.
Луиза Косых и полиция Индонезии. Фото: SONNY TUMBELAKA

Власти Индонезии депортировали россиянку с Бали из‑за того, что она в обнаженном виде фотографировалась на фоне священного 700-летнего баньяна. Об этом сообщает nytimes.com.

Местные власти обратили внимание на фото россиянки после публикации балийской активистки и предпринимательницы Нилух Джелантик. 12 апреля она поделилась  этой фотосессией и написала:

«Всем иностранцам, не уважающим нашу землю: Бали – наш дом, а не ваш».

«Вы считаете, что будете круто выглядеть, фотографируясь обнаженными у наших священных деревьев? Возвращайтесь в свою страну, если не можете уважать наши традиции и культуру!» – заявляет Джелантик.

На скриншотах виден ник россиянки — @luiza_kosykh. Однако теперь такого аккаунта в Сети больше не существует. 

По сообщениям СМИ, 40-летнюю блогершу Луизу Косых в воскресенье, 17 апреля, полиция Бали посадила на рейс в Москву. Впрочем, это не первый случай, когда российские туристы ведут себя неуважительно к курорту и местным обычаям. 

В России Косых основала бренд меховой одежды и стала появляться в глянцевых изданиях. После этого россиянка переехала на Бали и продолжила активное ведение блога в Instagram. Ради него она и устроила фотосессию в стиле ню, которая не понравилась индонезийским властям.

Фотографии с полуобнаженной грудью на фоне эвкалипта в деревне Баян рассердили местных жителей. В итоге Косых арестовали и обязали немедленно покинуть Индонезию.

Луиза Косых.
Луиза Косых. Фото: SONNY TUMBELAKA
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