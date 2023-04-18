Три знака, которые начнут жизнь с чистого листа: прет богатство и успех – уже в 2023 году

Козерогам звезды советуют прислушаться к интуиции — она подскажет следующий шаг на пути к богатству и процветанию. Судьба пошлет им тех, кто приведет этих везунчиков к успеху.

Близнецы сами придут к богатству, но для этого им придется много работать и трудиться. Этот знак зодиака готов свернуть горы на своем пути. Важно помнить и о том, что силы не безграничны — иногда все же нужно отдыхать. Положитесь на любимых, они станут опорой и подспорьем.