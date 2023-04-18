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ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШЕЙ ПАСХИ ⟩ Как долго можно хранить вареные яйца

Limon.ee
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Пасхальные яйца. Фото иллюстративное.
Пасхальные яйца. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

К Пасхе в во многих странах мира традиционно варят яйца. О том, сколько может храниться этот продукт, рассказали на сайте «РБК Украина», пишет Гордон.

В холодильнике

Важно обратить внимание, что хранить определенное время можно только целые яйца, без трещин. В холодильнике они могут оставаться до 20 дней.

При комнатной температуре

Если вареные яйца не положить в холодильник, их можно хранить не более 12 часов.

Как продлить срок хранения вареных яиц

Чтобы яйца хранились дольше, их скорлупу смазывают подсолнечным маслом. Таким образом закрываются поры скорлупы. Смазанные маслом вареные яйца можно хранить в холодильнике до 40 дней.

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