ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШЕЙ ПАСХИ ⟩ Как долго можно хранить вареные яйца

В холодильнике

Важно обратить внимание, что хранить определенное время можно только целые яйца, без трещин. В холодильнике они могут оставаться до 20 дней.

При комнатной температуре

Если вареные яйца не положить в холодильник, их можно хранить не более 12 часов.

Как продлить срок хранения вареных яиц