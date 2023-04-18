Женщины с этими тремя именами выходят замуж только по любви

Добиться этих девушек многим мужчинам непросто. Но как только у них получится растопить их сердца, те ответят им абсолютной верностью и любовью, пишет Bb.lv.
Яркая и немного дерзкая Екатерина на протяжении всей жизни привлекает внимание противоположного пола. Приветливые, но крайне избирательные натуры, поначалу с опаской подпускают к себе мужчин. Они готовы общаться с ними, но далеко не всегда решаются переводить отношения из дружеских в романтические. Дело в том, что обладательницы этого имени хоть и довольно общительные, но доверять каждому встречному не готовы. Редко, когда Кати позволяют флирту перейти во что-то большее, поэтому сильному полу в жизни этих девушек приходится несладко. Они долго привыкают к их характеру, но уж если им удается с этим смириться, то сердце Екатерины растает и медлить с заветным «да» она не станет
Женщины с именем Марина не станут рисковать и выходить замуж за первого встречного. Еще в юные годы эти девушки понимают, что у них отлично развита интуиция, а потому они нередко прибегают к ее «услугами». Они с легкостью распознают фальшь и к признаниям в любви (а их они слышат немало) относятся достаточно скептически.
Марина пользуется вниманием со стороны противоположного пола, но не дает воли своим чувствам пока не убедится в том, что ее избранник абсолютно честен с ней. Сами обладательницы этого имени влюбляются крайне редко, но если им все-таки удается полюбить кого-то всем сердцем и убедиться в том, что это взаимно, брак обречен на успех. Марина принимает предложение руки и сердца один раз в жизни и как правило, никогда не жалеет о своем решении.
Анны – настоящие обольстительницы. Женщины с этим именем никогда не страдают от недостатка внимания. Их яркая внешность в совокупности с всепоглощающей женской энергетикой и отчасти суровым характером пленяют многих мужчин. Они стремятся добиться ее расположения и поскорее отвести под венец. Удается это далеко не всем.
В своем выборе Ани достаточно избирательны. Они долго не соглашаются узаконить отношения – пока не убедятся, что ее любят такой, какая она есть. Как только обладательнице этого имени приходит осознание того, что она желанна со всеми своими недостатками, то она практически сразу отдается чувствам и смело принимает предложение «стать его навеки». Кстати, это совсем не метафора. Анны действительно остаются верными супругу и любят всем сердцем и как правило совершенно взаимно.