Женщины с этими тремя именами выходят замуж только по любви

Яркая и немного дерзкая Екатерина на протяжении всей жизни привлекает внимание противоположного пола. Приветливые, но крайне избирательные натуры, поначалу с опаской подпускают к себе мужчин. Они готовы общаться с ними, но далеко не всегда решаются переводить отношения из дружеских в романтические. Дело в том, что обладательницы этого имени хоть и довольно общительные, но доверять каждому встречному не готовы. Редко, когда Кати позволяют флирту перейти во что-то большее, поэтому сильному полу в жизни этих девушек приходится несладко. Они долго привыкают к их характеру, но уж если им удается с этим смириться, то сердце Екатерины растает и медлить с заветным «да» она не станет

Женщины с именем Марина не станут рисковать и выходить замуж за первого встречного. Еще в юные годы эти девушки понимают, что у них отлично развита интуиция, а потому они нередко прибегают к ее «услугами». Они с легкостью распознают фальшь и к признаниям в любви (а их они слышат немало) относятся достаточно скептически.