Меган Маркл жестоко подставила Кейт Миддлтон

Казалось бы, все грязные тайны королевской семьи уже раскрыты стараниями герцога Сассекского и его супруги. Но, похоже, даже Гарри знает далеко не все, пишет Супер.
В преддверии коронации Карла III всплыли нелицеприятные факты о сомнительном решении монарха, после которого Кейт Миддлтон недолюбливает Меган Маркл не только из солидарности с мужем.
Дело в том, что принцесса Уэльская не смогла попрощаться с умирающей королевой из-за супруги Гарри. Когда в прошлом году Елизавета II почувствовала недомогание, принц настоял на том, чтобы Меган поехала с ним в шотландскую резиденцию, где пребывала его бабушка. Но будущий король не допустил этого.
«Он сказал, что только дети и внуки должны быть с королевой», - сообщил биограф Роберт Джобсон, автор книги «Наш король». Формулировка мягко исключала из списка желанных гостей не только бывшую актрису. Будущий монарх считал, что, если к королеве приедет Кейт Миддлтон, у Гарри будет весомый аргумент привезти с собой свою жену. «В частном порядке король донес до членов семьи, что приезд Меган не приветствуется», - добавил эксперт.
В результате Кейт затаила обиду не на свекра, а на жену Гарри, - известно, что Елизавету и принцессу Уэльскую связывали теплые доверительные отношения. К слову, из-за скандала королева так и не дождалась еще и младшего внука, которого не взяли на королевский борт: Гарри пришлось лететь обычным рейсом - так он и опоздал.