Меган Маркл жестоко подставила Кейт Миддлтон

В преддверии коронации Карла III всплыли нелицеприятные факты о сомнительном решении монарха, после которого Кейт Миддлтон недолюбливает Меган Маркл не только из солидарности с мужем.

Дело в том, что принцесса Уэльская не смогла попрощаться с умирающей королевой из-за супруги Гарри. Когда в прошлом году Елизавета II почувствовала недомогание, принц настоял на том, чтобы Меган поехала с ним в шотландскую резиденцию, где пребывала его бабушка. Но будущий король не допустил этого.

«Он сказал, что только дети и внуки должны быть с королевой», - сообщил биограф Роберт Джобсон, автор книги «Наш король». Формулировка мягко исключала из списка желанных гостей не только бывшую актрису. Будущий монарх считал, что, если к королеве приедет Кейт Миддлтон, у Гарри будет весомый аргумент привезти с собой свою жену. «В частном порядке король донес до членов семьи, что приезд Меган не приветствуется», - добавил эксперт.