В гранд-финале Евровидения-2023 выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса

Откроет гранд-финал украинская группа Kalush Orchestra, которая является победителем Евровидения-2022.

В параде флагов примут участие победительница Евровидения-2016 Джамала, финалисты Евровидения-2021 – группа Go-A, финалистка Евровидения-2013 Тина Кароль и финалистка Евровидения-2007 Верка Сердючка, в образе которой выступает украинский шоумен Андрей Данилко.

«Эти артисты продемонстрируют, что Украина всегда показывала невероятный результат в совершенно разных жанрах. Это будет очень символический парад флагов, учитывая 20-летие с начала участия Украины в Евровидении», – отметил Ненов.

Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, Великобритания от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на Евровидении-2022 в Турине, Италия. 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.

Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.

Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры Евровидения, представители этих стран выходят в финал автоматически).

Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор Евровидения Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алиша Диксон.

В первом полуфинале в интервал-актах выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и Санина.