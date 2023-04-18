Украинский режиссер Герман Ненов, который является креативным директором от Украины на Евровидении-2023, 17 апреля в Facebook опубликовал имена украинских артистов, которые выступят от имени Украины в интервал-актах во время гранд-финала, пишет Гордон.
В гранд-финале Евровидения-2023 выступят украинские артисты, которые являются победителями и финалистами этого конкурса
Откроет гранд-финал украинская группа Kalush Orchestra, которая является победителем Евровидения-2022.
В параде флагов примут участие победительница Евровидения-2016 Джамала, финалисты Евровидения-2021 – группа Go-A, финалистка Евровидения-2013 Тина Кароль и финалистка Евровидения-2007 Верка Сердючка, в образе которой выступает украинский шоумен Андрей Данилко.
«Эти артисты продемонстрируют, что Украина всегда показывала невероятный результат в совершенно разных жанрах. Это будет очень символический парад флагов, учитывая 20-летие с начала участия Украины в Евровидении», – отметил Ненов.
Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, Великобритания от имени Украины, представители которой – украинская группа Kalush Orchestra – заняли первое место на Евровидении-2022 в Турине, Италия. 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз заявил, что конкурс не может быть проведен в Украине, поскольку в стране продолжается война.
Украину будет представлять группа Тvorchi с песней Heart of Steel.
Участие в полуфиналах примут представители 31 страны. Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по 10 финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры Евровидения, представители этих стран выходят в финал автоматически).
Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, ирландский комик и постоянный комментатор Евровидения Грэм Нортон, британская певица Ханна Уоддингем и британская телеведущая, модель и вокалистка Алиша Диксон.
В первом полуфинале в интервал-актах выступят украинская певица Alyosha, которая в 2010 году вошла в десятку финалистов этого конкурса, и Санина.
Во втором полуфинале на сцену выйдут представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук, украинский рэпер и волонтер Otoy, чей брат погиб, защищая «Азовсталь», а также украинская певица, участница Детского Евровидения-2022 Злата Дзюнька.