Что чувствует человек, когда ему ставят страшный диагноз? Хейди вспоминает, как она сидела на парковке торгового центра в своем автомобиле и смотрела на медицинское заключение. Она прочитала его один раз, перечитала второй раз и не могла в это поверить...
Тот факт, что у Хейди опухоль мозга, не стал для нее сюрпризом, но результаты анализов, показавшие, что это злокачественная опухоль, выбили землю из-под ног. Хейди узнала об этом прямо перед выходом из машины, прочитав диагноз на экране телефона, пишет портал Naine.