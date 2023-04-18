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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонка Мерле Лийванд удивила своим поступком и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Анналийза Кёсс
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Фото: Kuvatõmmis saatest «Roaldi retked»

«Я делаю все это с большей целью, чем просто отпраздновать свой день рождения», – сказала пловчиха Мерле Лийванд, которая установила пятый рекорд Гиннесса, вытащив из океана 15 кг мусора на расстоянии 48 км.

«Речь идет уже не о мусоре, а о том, где мы хотим оказаться к 2030 году, что в один прекрасный день мы сами можем превратиться в микропластик, который может оказаться в наших телах и повлиять на наше развитие», – говорит Мерле Лийванд, международная океаническая активистка, живущая в Майами-Бич. Напомним, что уже много лет назад эстонская пловчиха уехала в США из родной Эстонии.

В минувшие выходные Мерле, которая 17 апреля отметила свой 32-й день рождения, отправилась в погоню за новым рекордом, проплыв 48 км в одиночку за 14 часов 15 минут. Во время своего грандиозного заплыва спортсменка собрала 15 килограммов мусора из океана, который помогали извлечь из воды каякер и сопровождающая Мерле лодка.

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