ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонка Мерле Лийванд удивила своим поступком и попала в Книгу рекордов Гиннеса

«Речь идет уже не о мусоре, а о том, где мы хотим оказаться к 2030 году, что в один прекрасный день мы сами можем превратиться в микропластик, который может оказаться в наших телах и повлиять на наше развитие», – говорит Мерле Лийванд, международная океаническая активистка, живущая в Майами-Бич. Напомним, что уже много лет назад эстонская пловчиха уехала в США из родной Эстонии.