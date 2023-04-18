Эстонская легкоатлетка Ксения Балта о годовалой дочери: я за ней уже не успеваю

«Благодаря спорту у меня появился партнер по жизни, который всегда поддерживал меня. Приятно, когда находишь человека, который тебя действительно понимает», - рассказала спортсменка Ксения Балта о своем браке с тренером Андреем Назаровым в программе Kümme kaadrit.

В семье Ксении и Андрея, поженившихся в 2018 году, в феврале прошлого года произошло прибавление - на свет появилась их дочь Кира.

В программе Балта призналась, что у нее за плечами много бессонных ночей. «Я не знала, как это будет, но я совершенно счастлива. Она так быстро растет, что я уже не успеваю за ней», - сказала Балта. «Если я получила свои первые кроссовки Nike, когда мне было 14 лет, то Кира получила их, когда ей было десять месяцев. Времена меняются», - пошутила она.

Когда ведущий Кристьян Йыкалда спросил, пойдет ли Кира по стопам матери, она рассмеялась и ответила, что ребенок сам выбирает свой жизненный путь. «Все эти решения она будет принимать сама. Я стараюсь направлять ее и быть хорошим родителем. Легко точно не будет», - заявила спортсменка. Однако она рассказала, что ее маленькая дочь любит сопровождать их в спортзал. «Ей это очень нравится. Когда мы с Кирой болели, она полтора месяца не могла ходить в спортзал, и когда я, наконец, пришла с ней туда, она была очень счастлива. Я никогда раньше не видела таких эмоций».

Спортсменка объявила о своей беременности в соцсетях 24 декабря 2021 года.