Знаки Зодиака, которые умеют выглядеть на миллион

Астролог и таролог Алисия Артемьева в разговоре с Teleprogramma назвала знаки Зодиака, которые задают тренды.
Они всегда одеваются по последнему слову молы. От этих людей не ускользнет ни одна деталь.
Весы
Весы – один из самых стильных знаков Зодиака. В силу того, что Весам от природы свойственна рассудительность и уравновешенность, они зрят в корень. Не тупо следуют трендам, а видят общее течение моды и формируют неподражаемый стиль.
Скорпион
Скорпионы любят безупречность во всем, поэтому тщательно подбирают свои образы. Они не склонны к модному анализу, но благодаря умению наблюдать за иконами стиля и трендсеттерами, формируют великолепный гардероб.
Рыбы
Рыбам важно чувствовать себя комфортно в любой ситуации, а комфорт для них – это умение влиться в окружающую среду. Рыбы никогда не придут на вечеринку в джинсах, а в бассейн – с прической и макияжем. Уместность – это то, что формирует модное мировоззрение Рыб. Они всегда на стиле.