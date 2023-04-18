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Знаки Зодиака, которые умеют выглядеть на миллион

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Астролог и таролог Алисия Артемьева в разговоре с Teleprogramma назвала знаки Зодиака, которые задают тренды.

Они всегда одеваются по последнему слову молы. От этих людей не ускользнет ни одна деталь.

Весы

Весы – один из самых стильных знаков Зодиака. В силу того, что Весам от природы свойственна рассудительность и уравновешенность, они зрят в корень. Не тупо следуют трендам, а видят общее течение моды и формируют неподражаемый стиль.

Скорпион

Скорпионы любят безупречность во всем, поэтому тщательно подбирают свои образы. Они не склонны к модному анализу, но благодаря умению наблюдать за иконами стиля и трендсеттерами, формируют великолепный гардероб.

Рыбы

Рыбам важно чувствовать себя комфортно в любой ситуации, а комфорт для них – это умение влиться в окружающую среду. Рыбы никогда не придут на вечеринку в джинсах, а в бассейн – с прической и макияжем. Уместность – это то, что формирует модное мировоззрение Рыб. Они всегда на стиле.

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