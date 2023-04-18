Знаки Зодиака, которые умеют выглядеть на миллион

Они всегда одеваются по последнему слову молы. От этих людей не ускользнет ни одна деталь.

Весы

Весы – один из самых стильных знаков Зодиака. В силу того, что Весам от природы свойственна рассудительность и уравновешенность, они зрят в корень. Не тупо следуют трендам, а видят общее течение моды и формируют неподражаемый стиль.

Скорпион

Скорпионы любят безупречность во всем, поэтому тщательно подбирают свои образы. Они не склонны к модному анализу, но благодаря умению наблюдать за иконами стиля и трендсеттерами, формируют великолепный гардероб.

Рыбы