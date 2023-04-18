Наверняка многие из нас попадали в ситуацию, когда, выбрав в продуктовом магазине свежую выпечку, кассир открывает пакет, что бы увидеть, что конкретно взял клиент и пробить покупку в кассе. Но согласитесь, что есть потом такую выпечку не очень приятно. Именно с такой ситуацией столкнулся читатель портала Limon.ee Артем, который обратился в редакцию с жалобой.
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Разгневанный таллиннец: «Как я могу захотеть съесть булочки, в пакет с которыми сунула нос неизвестная мне женщина?!»
Артем рассказал, что, находясь в гипермаркете Rimi в торговом центре Ülemiste, решил купить для себя и членов своей семьи выпечку к завтраку. Он положил хлебобулочные изделия в пакет специальными щипцами, аккуратно завернул верхушку пакета и отправился за остальными покупками. Какого же было его удивление, когда кассир, которая пробивала на кассе все покупки, развернула пакет с выпечкой: «Она буквально засунула в пакет лицо, надышала туда... Даже не говоря о том, что коронавирус все еще распространяется по Эстонии, это элементарно просто противно. Как я могу захотеть съесть булочки, в пакет с которыми сунула нос неизвестная мне женщина?!»
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