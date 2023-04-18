Разгневанный таллиннец: «Как я могу захотеть съесть булочки, в пакет с которыми сунула нос неизвестная мне женщина?!»

Артем рассказал, что, находясь в гипермаркете Rimi в торговом центре Ülemiste, решил купить для себя и членов своей семьи выпечку к завтраку. Он положил хлебобулочные изделия в пакет специальными щипцами, аккуратно завернул верхушку пакета и отправился за остальными покупками. Какого же было его удивление, когда кассир, которая пробивала на кассе все покупки, развернула пакет с выпечкой: «Она буквально засунула в пакет лицо, надышала туда... Даже не говоря о том, что коронавирус все еще распространяется по Эстонии, это элементарно просто противно. Как я могу захотеть съесть булочки, в пакет с которыми сунула нос неизвестная мне женщина?!»