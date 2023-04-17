Пять имен женщин с капризным нравом и отвратительным характером

Парапсихолог и таролог Галина Янко объяснила, что иногда чем «заковыристее» и сложнее имя у девушки, тем хуже у нее характер. Этим женщинам угодить невероятно трудно – всегда дамочки остаются чем-то недовольны.

У Юлии большие запросы

По словам эксперта, женщину по имени Юлия можно отнести к тем особам, кто хочет красивой жизни без проблем и забот. Только в случае, когда дамочка окажется на берегу Лазурного побережья с любимым коктейлем в руках и мужчиной, обхаживающим её, она может быть довольной. В других же случаях всегда найдёт к чему придраться и как вывести из себя даже самого уравновешенного партнёра.

Агата падка на дорогие подарки

Это как раз тот случай, когда значение имени женщины отражает её характер. Женщина Агата без ума от дорогих подарков, требует не только бриллианты, но и дорогие автомобили, меха и прочие показатели статусности. Если мужчина не сможет подарить Агате даже фен последней модели за 30 тысяч рублей, долго с таким партнёром дамочка не пробудет.

Фаина вечно недовольна сексом