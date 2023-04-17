КАДРЫ С МЕСТА АВАРИИ ⟩ «Надеюсь, с водителем все будет в порядке!» Автомобиль на шоссе Таллинн-Тарту перевернулся через крышу

«В 12.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Тарту в волости Раэ. В момент аварии в автомобиле находился только водитель, 78-летний мужчина. Машина скорой помощи доставила его в больницу для обследования», – сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.

Руководитель бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поделился видеозаписью происшествия в Twitter. «Причина аварии пока неизвестна, но я делюсь этим видео, чтобы показать последствия аварии на большой скорости. Я очень надеюсь, что с водителем все будет в порядке».