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КАДРЫ С МЕСТА АВАРИИ ⟩ «Надеюсь, с водителем все будет в порядке!» Автомобиль на шоссе Таллинн-Тарту перевернулся через крышу

Александра Юрман Таави Сепп
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Фото: Taavi Sepp

Сегодня днем в волости Раэ произошла авария, в результате которой серая Honda перелетела через крышу и приземлилась в канаву на обочине дороги. Смотрите галерею и видео жуткой аварии!

«В 12.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Тарту в волости Раэ. В момент аварии в автомобиле находился только водитель, 78-летний мужчина. Машина скорой помощи доставила его в больницу для обследования», – сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.

Руководитель бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре поделился видеозаписью происшествия в Twitter. «Причина аварии пока неизвестна, но я делюсь этим видео, чтобы показать последствия аварии на большой скорости. Я очень надеюсь, что с водителем все будет в порядке».

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