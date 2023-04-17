Сегодня днем в волости Раэ произошла авария, в результате которой серая Honda перелетела через крышу и приземлилась в канаву на обочине дороги. Смотрите галерею и видео жуткой аварии!
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КАДРЫ С МЕСТА АВАРИИ ⟩ «Надеюсь, с водителем все будет в порядке!» Автомобиль на шоссе Таллинн-Тарту перевернулся через крышу
«В 12.30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Таллинн-Тарту в волости Раэ. В момент аварии в автомобиле находился только водитель, 78-летний мужчина. Машина скорой помощи доставила его в больницу для обследования», – сказал представитель Департамента полиции и погранохраны.