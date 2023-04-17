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Какие продукты запрещено выбрасывать в унитаз – не прочистите

Limon.ee
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Унитаз. Фото иллюстративное.
Унитаз. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Есть продукты, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в унитаз. Все дело в том, что они плотно оседают на стенках труб и их прочистить уже практически невозможно, пишет Телепрограмма.

В первую очередь, это кофейная гуща. Она очень опасна для канализации. Поэтому выбрасывайте остатки в мусорное ведро, но перед этим используйте как скраб для лица.

Масло нельзя выливать в унитаз. Со временем оно накапливается и становится причиной засора.

Ну, и не выливайте в унитаз кипяток - он разрушает эмаль. Дождись, когда жидкость остынет, только тогда можно его вылить.

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