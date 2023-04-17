Пн, 17.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Взрыв из прошлого». 49-летняя Хайди Клум показала, как позировала топлес

Limon.ee
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Хайди Клму. Фото иллюстративное.
Хайди Клму. Фото иллюстративное. Фото: IMAGO/Faye Sadou/MediaPunch

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 15 апреля в Instagram опубликовала черно-белое архивное фото, пишет Гордон.

Клум позировала на полу, на фоне кровати. Модель снялась без бюстгальтера, скрестив руки на груди. Она запечатлена в белых трусах и черных ботфортах. Клум предстала с распущенными волосами, надув пузырь из жвачки.

«Взрыв из прошлого», – написала она.

Автор снимка – американский фотограф Санте Д'орацио.

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Она сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх