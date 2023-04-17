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ФОТО ⟩ Эстонская гадалка Кирсти Тиммер о событиях 29-летней давности: я всю ночь мучалась от боли в одиночестве

Стен Таливее
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Кристи Тиммер.
Кристи Тиммер. Фото: Mihkel Maripuu

Тележурналист и гадалка Кирсти Тиммер поделилась с подписчиками в социальных сетях воспоминаниями о счастливой, но в то же время тяжелой ночи многолетней давности. «17 апреля в 05:55 утра я забыла о боли...» - вспоминает Тиммер.

Кирсти Тиммер поделилась с подписчиками в социальных сетях воспоминаниями 29-летней давности. Именно тогда у Кирсти родилась дочь Мерили. Оказывается, помимо радости, эта ночь заключала в себе боль и страдание, пишет Elu24.

«Вы помните, что вы делали в это время 29 лет назад? Я знаю точно! Я была в роддоме Пельгулинна и всю ночь мучалась от страшной боли в одиночестве. Акушерка легла спать», - начинает свой пост Тиммер.

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