Тележурналист и гадалка Кирсти Тиммер поделилась с подписчиками в социальных сетях воспоминаниями о счастливой, но в то же время тяжелой ночи многолетней давности. «17 апреля в 05:55 утра я забыла о боли...» - вспоминает Тиммер.
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ФОТО ⟩ Эстонская гадалка Кирсти Тиммер о событиях 29-летней давности: я всю ночь мучалась от боли в одиночестве
Кирсти Тиммер поделилась с подписчиками в социальных сетях воспоминаниями 29-летней давности. Именно тогда у Кирсти родилась дочь Мерили. Оказывается, помимо радости, эта ночь заключала в себе боль и страдание, пишет Elu24.
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