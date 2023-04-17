ФОТО ⟩ Эстонская гадалка Кирсти Тиммер о событиях 29-летней давности: я всю ночь мучалась от боли в одиночестве

Кирсти Тиммер поделилась с подписчиками в социальных сетях воспоминаниями 29-летней давности. Именно тогда у Кирсти родилась дочь Мерили. Оказывается, помимо радости, эта ночь заключала в себе боль и страдание, пишет Elu24 .

«Вы помните, что вы делали в это время 29 лет назад? Я знаю точно! Я была в роддоме Пельгулинна и всю ночь мучалась от страшной боли в одиночестве. Акушерка легла спать», - начинает свой пост Тиммер.