Фитнес-тренер назвал идеальное время для занятий спортом, чтобы похудеть

Так, для желающих похудеть идеально подходят ранние тренировки. Утром в крови высокие уровни кортизола и гормона роста, которые усиливают метаболизм. Вместе с интенсивными упражнениями они разгоняют обмен веществ до рекордных показателей. К тому же по утрам энергию организм получает именно из жировых запасов - согласитесь, серьезный аргумент для желающих сбросить вес.

У тренировок с 5 до 8 утра вообще достаточно преимуществ, чтобы убедить даже самых упертых сов встать ни свет ни заря. Занятия спозаранку обеспечивают чувство бодрости, помогают настроить внутренние часы так, чтобы вы быстрее и легче засыпали вечером, и даже контролировать аппетит в течение дня. Исследования показали, что утренние аэробные упражнения, такие как бег, езда на велосипеде и плавание, понижают уровень гормона грелина, вызывающего чувство голода.

А вот желающих обзавестись красивыми бицепсами и заветными кубиками пресса эксперт приглашает на силовые тренировки по вечерам - именно на это время приходится пик мышечной силы. Утренняя тренировка не способствует наращиванию мышечной массы: телу нужно несколько часов, чтобы пополнить запасы веществ, которые он израсходовал за ночь. И в том числе глюкозы, необходимой во время силовых упражнений. А вот к вечеру ее в организме хоть отбавляй!

Другие преимущества фитнеса после 19.00 - это более высокий уровень энергии во время тренировки и более легкое засыпание после нее. Да-да, ученые давно установили, что бессонница из-за интенсивной физической нагрузки — самый настоящий миф. Тем более что в результате занятий спортом в организме вырабатываются гормоны счастья эндорфины - так что о беспокойстве на ночь глядя можно забыть. И напоследок еще немного о гормонах: к вечеру в организме снижается уровень кортизола, который препятствует наращиванию мышечной массы. А вот уровень тестостерона, без которого в этом нелегком деле никуда, наоборот, повышается. В общем, сплошные плюсы.