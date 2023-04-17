СМИ раскрыли размер состояния короля Карла III, которое оказалось почти в два раза больше, чем у Елизаветы II

Интересно, что Карл III оказался почти в два раза богаче своей матери, покойной королевы Елизаветы II: ее состояние оценивалось в 370 миллионов фунтов стерлингов.

Король Карл унаследовал от своей матери большие участки земли, королевские резиденции, редкие драгоценности, инвестиционный портфель размером около 100 миллионов фунтов, элитных скаковых лошадей почти на 30 миллионов фунтов и многое другое. Его имущество при этом не облагается налогом.

Источниками доходов короля также стали операции с недвижимостью и инвестициями, многочисленные бизнесы, также он является одним из крупнейших землевладельцев Великобритании.

Как сообщает издание, еще до того как стать королем, он откладывал часть прибыли с находящегося под его управлением герцогства Корнуолл. После того как Карл стал королем, Корнуолл, как и многое другое имущество короля, перешел его старшему сыну, принцу Уильяму. Также король получал доход за счет жилищного строительства и продажи продукции собственного производства: более 30 лет назад он запустил линейку товаров Duchy Originals, которая включала продукты из его поместья Хайгроув-Хаус.

Издание отмечает, что Карл III также очень бережлив и внимательно относится к своим финансам.

Официальная церемония коронации Карла III состоится 6 мая. Ранее стало известно, что мероприятие в Вестминстерском аббатстве посетит принц Гарри, но без супруги Меган Маркл. Источник из Букингемского дворца рассказал изданию Us Weekly, что Карл III очень рад, что Гарри принял решение присутствовать на церемонии, и огорчен, что с ним не будет жены: «Он надеялся, что коронация поможет им наладить контакт и залечить раны». А вот другие члены семьи придерживаются других взглядов: ранее близкие к дворцу источники сообщили журналистам, что принц Уильям не намерен мириться с братом.