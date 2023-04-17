Уже не грустный Киану: звезда «Матрицы» и его 50-летняя возлюбленная страстно целуются на красной дорожке

58-летний актер и его 50-летняя спутница буквально светились от счастья и даже порадовали фотографов страстным поцелуем на ковровой дорожке.

Александра Грант и Киану Ривз. Фото: Richard Shotwell

К слову, обычно скрытная звезда «Матрицы» и «Джона Уика» в последнее время все чаще делится с фанатами очень личной (иногда даже слишком!) информацией. Так, недавно он поведал журналистам о блаженстве, которое испытал с Александрой в постели.