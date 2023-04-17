Звание самой классной пары недели достается очаровательным Киану Ривзу и художнице Александре Грант, которые в субботу вместе посетили благотворительный гала-концерт Музея современного искусства в Лос-Анджелесе, пишет Супер.
Уже не грустный Киану: звезда «Матрицы» и его 50-летняя возлюбленная страстно целуются на красной дорожке
58-летний актер и его 50-летняя спутница буквально светились от счастья и даже порадовали фотографов страстным поцелуем на ковровой дорожке.
К слову, обычно скрытная звезда «Матрицы» и «Джона Уика» в последнее время все чаще делится с фанатами очень личной (иногда даже слишком!) информацией. Так, недавно он поведал журналистам о блаженстве, которое испытал с Александрой в постели.
Но фанаты ему даже такие интимные откровения готовы простить. Уж слишком часто видели мемы с грустным Киану. Уверены: актер, которого не зря называют самым щедрым и скромным в Голливуде, свое простое мужское счастье точно заслужил.
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