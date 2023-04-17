Фитнес-красотка Эрна Хуско продала большое количество, созданных ею, планов тренировок в Финляндии. Но теперь женщины задаются вопросом, какое у Хуско образование и имеет ли она право предлагать такие программы своим последователям.
Для подписчиков
СОМНЕНИЕ В КОМПЕТЕНТНОСТИ ⟩ Дорогие фитнес-программы эстонки Эрны Хуско насторожили жительниц Финляндии
Финское издание Seiska пишет, что возникли сомнения в компетентности фитнес-тренера и консультанта по питанию Эрны Хуско. Несколько финских женщин задались вопросом: каково образование Хуско, компетентна ли она разрабатывать программу тренировок и предлагать ее своим последователям?
Ключевые слова