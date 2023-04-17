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СОМНЕНИЕ В КОМПЕТЕНТНОСТИ ⟩ Дорогие фитнес-программы эстонки Эрны Хуско насторожили жительниц Финляндии

Стен Таливее
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Эрна Хуско
Эрна Хуско Фото: Instagram

Фитнес-красотка Эрна Хуско продала большое количество, созданных ею, планов тренировок в Финляндии. Но теперь женщины задаются вопросом, какое у Хуско образование и имеет ли она право предлагать такие программы своим последователям.

Финское издание Seiska пишет, что возникли сомнения в компетентности фитнес-тренера и консультанта по питанию Эрны Хуско. Несколько финских женщин задались вопросом: каково образование Хуско, компетентна ли она разрабатывать программу тренировок и предлагать ее своим последователям?

Программа Эрны Хуско «Booty challenge – онлайн тренировка» продается на сайте fitclub.fi за 89 евро. Хуско также активно рекламирует тренировку на своем аккаунте в Instagram.

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