Роман Костомаров сможет вернуться на лед: высказался протезист

Вот уже несколько месяцев Роман Костомаров находится в больнице, где ему пришлось ампутировать несколько конечностей. Некоторое время назад, однако, олимпийский чемпион наконец-то пошел на поправку. Как рассказал врач Андрей Звонков, спортсмен перенес операцию для формирования культи.

«Есть важные правила: нужно специальным образом свести в определенном порядке мышцы, сделать подушечку, чтобы рубец не давило и на него не было нагрузки, он должен находится сбоку. Так что эта операция требует от хирурга определенных умений и опыта», – говорит специалист.

По данным СМИ, сейчас Костомаров может самостоятельно садиться и уже начал выполнять восстановительные упражнения (специальная физкультура, массаж, физиотерапия, и т.д.). Звонков подчеркивает, что после всего произошедшего фигуристу обязательно потребуется психолог. Также ему важно чувствовать внимание со стороны близких. Кстати, те рассказывают, что Роман Сергеевич не отказывается от мечты вернуться на лед. Техник-протезист Александр Пронин говорит, что это вполне возможно – все будет зависеть от самого спортсмена.