Ученые: гель-лак может быть опасен для здоровья

Дерматологи уже давно забили тревогу, сообщив, что новые пациенты с серьезными аллергическими реакциями на гелевые и акриловые продукты для ногтей приходят к ним практически еженедельно.

Среди симптомов - расшатывание и даже выпадение ногтей, шелушащаяся кожа на пальцах рук, кожная сыпь, а в наиболее серьезных случаях - затруднение дыхания.

Доктор Дейдра Бакли из Британской ассоциации дерматологов призвала вообще отказаться от геля и вернуться к «старомодным» лакам и не пользоваться наборами для нанесения гель-лака на ногти в домашних условиях.

В последние годы популярность гель-лаков резко возросла, потому что они держатся гораздо дольше обычных лаков. Проблема заключается в том, что они затвердевают исключительно под ультрафиолетовым светом. И вот тут возникают сложности, потому что УФ-лампы отличаются друг от друга и подходят далеко не для всех гелей.

В некоторых случаях гель может вызвать сильное шелушение кожи на пальцах. От этого могут страдать и мастеры маникюра в салонах, особенно, если они не пользуются специальными перчатками Фото: BBC

В идеале мощность лампы должна составлять 42 Вт (или хотя бы не меньше 36 Вт) с длиной волны в 350 нанометров. В противном случае акрилаты, используемые для затвердевания геля, не высыхают должным образом, проникают в ногтевое ложе и окружающую кожу, вызывая раздражение и аллергии.

В редких случаях аллергические реакции вызывают стойкую непереносимость к любым продуктам, содержащим акрилаты, как то: зубным пломбам, искусственным суставам и некоторым лекарствам от диабета, что значительно осложняет последующее лечение этих заболеваний.