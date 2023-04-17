Редкий тигренок, которого надеялась спасти вся Греция, был усыплен

Редкий белый тигренок, найденный в мусорном баке в зоопарке близ Афин, был усыплен. Ветеринары делали все возможное, но спасти животное не удалось.
Трехмесячного детеныша подбросили к мусорным бакам зоопарка Аттики, который находится в Афинах. Нашла тигренка уборщица, он был истощен и обезвожен. Ветеринары сообщили, что кормили детеныша неправильно, у него была острая нехватка витаминов и минералов. Задние ноги маленького тигра были парализованы, и, судя по рентгеновским снимкам, когда-то он перенес сложную операцию.
Зоозащитники считают, что хищник стал жертвой незаконной торговли животными. Полиция ищет виновных в жестоком обращении с тигром, передает Greek Reporter.
Ветеринары, работники зоопарка и зоазащитники, которые все это время пытались спасти тигренка, дали ему кличку Хасия. Но, в прошлый понедельник, основатель зоопарка Жан-Жак Лесюэр объяснил, что судьба Хасии уже решена, и она будет подвергнута эвтаназии, поскольку спасти ее уже невозможно.
Хасию безболезненно усыпили в том же месте, где она провела последние шесть недель своей жизни, в окружении людей, которые заботились о ней и были к ней очень привязаны. В этот день плакали все.
Эвтаназия была единственным выходом
В зоопарке объяснили, что тигренок прошел множество обследований. Результаты рентгена и анализов крови были отправлены лучшим ветеринарам Греции, а также в передовые ветеринарные центры в Европе, Америке и Африке. Центрам дикой природы за рубежом был задан вопрос, можно ли еще спасти животное. Полученные от них ответы исключили такую возможность.
Комитет греческих ветеринаров в составе 12 человек, созданный Министерством окружающей среды, также дал свое заключение на основании медицинской документации тигренка. «К сожалению, серьезные, не поддающиеся лечению и болезненные генетические проблемы заставили как греческий ветеринарный комитет, так и внешних экспертов единогласно рекомендовать эвтаназию животного».
В своем заключительном заявлении зоопарк призвал положить конец контрабанде диких животных: «В свете этой печальной истории мы хотели бы, чтобы люди лучше осознали необходимость борьбы с контрабандой диких животных и чтобы компетентные организации еще больше усилили борьбу с торговлей животными».
Редкий белый тигр
Всемирный фонд дикой природы (WWF) описывает белых тигров как «генетическую аномалию», которая не встречается в дикой природе. Белый тигр – особь бенгальского тигра с врожденной мутацией (не считается отдельным подвидом). Мутация приводит к полностью белой окраске – тигр с черно-коричневыми полосами на белом мехе и голубыми глазами. Такая окраска очень редко встречается. Частота появления белых тигров – 1 особь на 10 000 с нормальным окрасом.
Бледный окрас белого тигра обусловлен недостатком красного и желтого пигментов феомеланина, которые в сочетании должны давать оранжевый цвет. Искусственно вызванное генетическое заболевание может привести к почти полному отсутствию полос и сделать тигра почти полностью белым. Белый окрас шерсти тигра вызван генетической мутацией, называемой лейцизмом. На самом деле, в дикой природе такая белая шерсть была бы помехой, поскольку она не дает тигру возможности маскироваться, а также значительно снижает его шансы на выживание.