Редкий тигренок, которого надеялась спасти вся Греция, был усыплен

Трехмесячного детеныша подбросили к мусорным бакам зоопарка Аттики, который находится в Афинах. Нашла тигренка уборщица, он был истощен и обезвожен. Ветеринары сообщили, что кормили детеныша неправильно, у него была острая нехватка витаминов и минералов. Задние ноги маленького тигра были парализованы, и, судя по рентгеновским снимкам, когда-то он перенес сложную операцию.

Зоозащитники считают, что хищник стал жертвой незаконной торговли животными. Полиция ищет виновных в жестоком обращении с тигром, передает Greek Reporter.

Ветеринары, работники зоопарка и зоазащитники, которые все это время пытались спасти тигренка, дали ему кличку Хасия. Но, в прошлый понедельник, основатель зоопарка Жан-Жак Лесюэр объяснил, что судьба Хасии уже решена, и она будет подвергнута эвтаназии, поскольку спасти ее уже невозможно.

Хасию безболезненно усыпили в том же месте, где она провела последние шесть недель своей жизни, в окружении людей, которые заботились о ней и были к ней очень привязаны. В этот день плакали все.

Эвтаназия была единственным выходом

В зоопарке объяснили, что тигренок прошел множество обследований. Результаты рентгена и анализов крови были отправлены лучшим ветеринарам Греции, а также в передовые ветеринарные центры в Европе, Америке и Африке. Центрам дикой природы за рубежом был задан вопрос, можно ли еще спасти животное. Полученные от них ответы исключили такую возможность.