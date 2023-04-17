Гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля: Венера, затмение и ретроградный Меркурий – море проблем!

Первое и самое важное для каждого из нас на этой неделе - прийти к согласию с собой и с миром. Только так можно будет минимизировать проблемы, которые пошлет нам Венера, а также затмение 20 апреля и ретроградный Меркурий с 21 апреля. Если вы слишком неосмотрительный человек, который любит рисковать и действовать спонтанно, от этого лучше отказаться.

Настало время избрать иную стратегию достижения целей. В эти семь дней придется быть более изобретательными и честными - как к себе, так и к окружающим.

Овен

Овнам нужно в первую очередь помнить о том, что сейчас ни в коем случае нельзя решать чужие проблемы. И причина не только в негативном положении планет и звезд. Нужно без страха браться за важные личные дела, ведь они с высокой вероятностью станут прологом чего-то очень хорошего в обозримом будущем. Получить то, что хочется, в эти семь дней Овнам не удастся, но зато они могут получить что-то хорошее чуть позднее. Возможно, пришло время вынести важные уроки из того, что происходило ранее.

Телец