ГОРОСКОП НА 17 АПРЕЛЯ ⟩ Стоит настроиться на серьезный лад

Романтические отношения радуют лишь тех, кто не относится к ним слишком серьезно. Остальным же придется немало времени провести в безрадостных размышлениях о причине тех или иных поступков любимого человека. Не бойтесь задавать «неудобные» вопросы: ответ станет для вас приятным сюрпризом.

Стрелец

Вы не ждете слишком многого и останетесь вполне довольны успехами, которых удастся достичь. Разумный подход к решению профессиональных проблем – лучший способ завоевать отношение коллег и руководства. Даже столкнувшись с неожиданной преградой, вы поддадитесь панике, а выберете единственно верный способ действий. Награда за труды заставит себя ждать, но окажется весьма щедрой.

Мир в семье сохранить удастся, хотя близкие вам люди порой могут вести себя отнюдь не лучшим образом. Ваш оптимизм, увы, не передается воздушно-капельным путем; будьте готовы утешать тех, кто горюет по неизвестным причинам или сокрушается о своей судьбе вместо того, чтобы изменить ее.

Козерог

Не требуйте от себя многого – сегодня не тот день, когда можно покорять любые вершины, презирая опасности и пускаясь на риск ради победы. Зато вы добьетесь многого, если будете двигаться вперед спокойно и неспешно, привлекая к решению своих задач не слишком влиятельных, но искренне симпатизирующих вам людей. Финансовые проблемы останутся в прошлом благодаря получению денег из неожиданного источника.