НУЖНА ПОМОЩЬ! ⟩ 24-летний Хелар, разыскиваемый полицией, мог голосовать на шоссе

SA Missing поделилась на Facebook информацией, что есть вероятность того, что Хелар, который вышел на участок дороги Сууре-Яани-Вяндра в снегопад поздним вечером, 14 декабря, мог поймать попутку.

Мы настоятельно просим водителя автомобиля, который подобрал молодого человека на фотографии – на нем были носки, такой же свитер, надпись Tommy Hilfiger на передней части, как на фотографии, и он мог быть окровавлен – или любого пассажира в автомобиле связаться с горячей линией SA Kadunud 24/7 по телефону 6616 776".

Анонимность информатора гарантируется!

Близкие Хелара обратились в SA Missing 27 декабря, но он пропал 14 декабря прошлого года в Сууре-Яани. По словам родственников, жизнь Хелара может быть в опасности. Мужчина подозревается в нанесении ножевого ранения спутнице жизни. Предположительно, декабрьским вечером он напал на нее с ножом, а потом пропал. Полиция до сих пор ищет 24-летнего Хелара.

"В связи с обстоятельствами исчезновения Хелара, включая расследование полиции и таяние снега, мы начали подготовку и проведение поисковых мероприятий в сельской местности, начиная с последней известной точки его передвижения за пределами города Сууре-Яани, с поисковой группой из Вильяндимааской области OPEROG", – пишет организация SA Missing на своей странице в Facebook.