НУЖНА ПОМОЩЬ! ⟩ 24-летний Хелар, разыскиваемый полицией, мог голосовать на шоссе

Поздно вечером в среду, 14 декабря прошлого года, около 22:00 в Сууре-Яани пропал 24-летний Хелар. Согласно новой информации, мужчина мог голосовать на шоссе Сууре-Яани-Вяндра. Водителей или пассажиров автомобиля, в котором он мог ехать, просят связаться с полицией. Сам Хелар разыскивается полицией и подозревается в нанесении ножевых ранений.
SA Missing поделилась на Facebook информацией, что есть вероятность того, что Хелар, который вышел на участок дороги Сууре-Яани-Вяндра в снегопад поздним вечером, 14 декабря, мог поймать попутку.
Мы настоятельно просим водителя автомобиля, который подобрал молодого человека на фотографии – на нем были носки, такой же свитер, надпись Tommy Hilfiger на передней части, как на фотографии, и он мог быть окровавлен – или любого пассажира в автомобиле связаться с горячей линией SA Kadunud 24/7 по телефону 6616 776".
Анонимность информатора гарантируется!
Близкие Хелара обратились в SA Missing 27 декабря, но он пропал 14 декабря прошлого года в Сууре-Яани. По словам родственников, жизнь Хелара может быть в опасности. Мужчина подозревается в нанесении ножевого ранения спутнице жизни. Предположительно, декабрьским вечером он напал на нее с ножом, а потом пропал. Полиция до сих пор ищет 24-летнего Хелара.
"В связи с обстоятельствами исчезновения Хелара, включая расследование полиции и таяние снега, мы начали подготовку и проведение поисковых мероприятий в сельской местности, начиная с последней известной точки его передвижения за пределами города Сууре-Яани, с поисковой группой из Вильяндимааской области OPEROG", – пишет организация SA Missing на своей странице в Facebook.
По словам очевидцев, Хелар спешно покинул свой дом на улице Вялья в Сууре-Яани Вильяндиского уезда 14 декабря в 22:00. Он был без зимней обуви и верхней одежды. скрываясь с места преступления, он спрыгнул вниз из окна второго этажа. Молодой человек не вернулся домой, и с тех пор ни семья, ни знакомые с ним не связывались. Все свои личные вещи Хелар оставил дома.
"Близкие Хелара очень беспокоятся за его жизнь и здоровье. Они считают, что жизнь Хелара может быть в опасности", – говорится в сообщении.
Приметы 24-летнего Хелара:
Рост 180, худощавого телосложения;
Темно-каштановые волосы;
Одет в темно-синий свитер с надписью Tommy Hilfiger спереди;
Футболка и носки с надписью Tommy Hilfiger.
Если вам что-либо известно о местонахождении Хелара, пожалуйста, немедленно сообщите об этом на горячую линию SA Missing 24/7 661 6776.
Продолжает разыскивать Хелара и полиция: "Полиция просит помочь установить местонахождение 24-летнего Хелара, который подозревается в совершении тяжкого преступления против личности", – писал Postimees в декабре прошлого года. Мужчина подозревается в том, что ударил молодую женщину в Сууре-Яани.
По сообщению Sakala, полиция подозревает Хелара в том, что он напал на свою сожительницу, которую ранее неоднократно избивал, с ножом. 23-летней женщине, несмотря на крайне тяжелые травмы, удалось добраться до соседей и позвать на помощь. Мужчина скрылся и до сих пор не пойман полицией.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марья-Лийна Талимаа пояснила, что женщина была доставлена в больницу прибывшей на место происшествия машиной скорой помощи, а полиция начала собирать улики, чтобы установить личность подозреваемого, который скрылся с места преступления.
Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в клинику Тартуского университета.