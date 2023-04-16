В субботу, 15 апреля, легендарная артистка Алла Пугачева принимала поздравления с 74-летием от родственников, друзей, коллег.
ФОТО ⟩ «У столба позорного»: Пугачева оригинально ответила Троицкому на поздравление с днем рождения
Среди обратившихся к Примадонне был и музыкальный критик Артемий Троицкий. Он поздравил звезду в соцсети, а та ответила ему глубокомысленным четверостишием.
«Нет ничего стыдного в том, чтобы стать у столба „позорного“. Во времена двуличия он придает величия», — написала знаменитая исполнительница.
Певица намекнула, что не видит никакой трагедии в том, что ей пришлось уехать из России и поселиться временно в Израиле. А для усиления комического эффекта она показала себя «привязанной» к столбу.
АБП прислала в ответ на поздравление с сегодняшним днём рождения. С таким текстом:— Артемий Троицкий (@aktroitsky) April 15, 2023
«Нет ничего зазорного
Встать у столба “позорного”:
Во времена двуличия
Он придаёт величия». pic.twitter.com/S2CheQqIfQ
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