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ФОТО ⟩ «У столба позорного»: Пугачева оригинально ответила Троицкому на поздравление с днем рождения

Limon.ee
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Konstantin Sednev

В субботу, 15 апреля, легендарная артистка Алла Пугачева принимала поздравления с 74-летием от родственников, друзей, коллег.

Среди обратившихся к Примадонне был и музыкальный критик Артемий Троицкий. Он поздравил звезду в соцсети, а та ответила ему глубокомысленным четверостишием.

«Нет ничего стыдного в том, чтобы стать у столба „позорного“. Во времена двуличия он придает величия», — написала знаменитая исполнительница.

Певица намекнула, что не видит никакой трагедии в том, что ей пришлось уехать из России и поселиться временно в Израиле. А для усиления комического эффекта она показала себя «привязанной» к столбу.

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