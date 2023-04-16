ФОТО ⟩ «У столба позорного»: Пугачева оригинально ответила Троицкому на поздравление с днем рождения

Среди обратившихся к Примадонне был и музыкальный критик Артемий Троицкий. Он поздравил звезду в соцсети, а та ответила ему глубокомысленным четверостишием.

«Нет ничего стыдного в том, чтобы стать у столба „позорного“. Во времена двуличия он придает величия», — написала знаменитая исполнительница.

Певица намекнула, что не видит никакой трагедии в том, что ей пришлось уехать из России и поселиться временно в Израиле. А для усиления комического эффекта она показала себя «привязанной» к столбу.