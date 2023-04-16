«Май принесет ворох проблем»: Павел Глоба назвал знаки Зодиака с периодом разочарования

Лев

Представители Львов окажутся перед жестоким выбором. Борьба за теплое место под лучами солнца грозит перевернуть спокойный привычный мир. В последний месяц весны избегайте заключения сделок. Документы могут оказаться с ошибками, на устранение которых потребуется много сил. Не берите на себя лишних обязанностей. Судьба может подкинуть оригинальных ситуаций. Собранность поможет встретить сюрпризы.

Стрелец

Знак Зодиака Стрелец будет вынужден проявлять активность. Инициативу придется проявлять для решения временных неудач. Враги объединятся вокруг Стрельцов. Астролог рекомендует в мае 2023 года набраться сил и терпения. Стойкость и достоинство помогут переждать опасный период.

Скорпион