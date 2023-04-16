«ХРИСТОС ВОСКРЕС! НЕ УВЕРЕНА…» ⟩ Юлия Ауг рассказала, почему в этом году не отмечает Пасху

Актриса Юлия Ауг, которая из-за войны уехала из России и сейчас проживает в Эстонии, в этом году самый главный христианский праздник не отмечает.
«Первый год за долгое время, когда не вспомнила о Пасхе. Ни о какой. Ни о католической, ни о иудейской. Ни о православной. Просто не вспомнила.
Наверное, потому, что совсем перестала верить в чудо», – написала актриса в социальных сетях.
Юлия Ауг отметила, что раньше для нее Пасха была светлой традицией.
«А когда-то яйца красила. И на крестные ходы ходила. Однажды даже ночную службу отстояла. Это был очень важный и интересный опыт. Но в этом году так. Как будет в следующем – посмотрим. Доживем, увидим», – закончила свой пост, пропитанный болью и грустью, Юлия Ауг.
Подписчики все равно начали поздравлять актрису со светлым праздником: «Христос Воскрес!» – написали они. «Не уверена…», – ответила Ауг.
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