«ХРИСТОС ВОСКРЕС! НЕ УВЕРЕНА…» ⟩ Юлия Ауг рассказала, почему в этом году не отмечает Пасху

«Первый год за долгое время, когда не вспомнила о Пасхе. Ни о какой. Ни о католической, ни о иудейской. Ни о православной. Просто не вспомнила.

Наверное, потому, что совсем перестала верить в чудо», – написала актриса в социальных сетях.

Юлия Ауг отметила, что раньше для нее Пасха была светлой традицией.

«А когда-то яйца красила. И на крестные ходы ходила. Однажды даже ночную службу отстояла. Это был очень важный и интересный опыт. Но в этом году так. Как будет в следующем – посмотрим. Доживем, увидим», – закончила свой пост, пропитанный болью и грустью, Юлия Ауг.