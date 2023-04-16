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ФОТО ⟩ Разделись и худенькие, и пышки: посетителей T1 поджидало необычное зрелище

Limon.ee
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В субботу в центре T1 прошел шоу-показ белья под названием «Симфония многообразия», а Уку Сувисте с группой дали бесплатный концерт.

Фото: Андрей Оздоба

На шоу-показе белья, поставленном известным танцовщиком и хореографом Сиймом Тынисте, можно было увидеть современную моду сквозь призму непохожих друг на друга тел. Стилистами шоу выступили Эвелин Лыокене и Ангела Аадусоо из Kopli Couture.

Фото: Андрей Оздоба

На сцену вышли лучшие танцоры Эстонии, а с умопомрачительной программой выступили воздушные гимнасты из труппы OMAtsirkus.

На подиум вышли и мужчины!
На подиум вышли и мужчины! Фото: Андрей Оздоба

Певец, пианист, автор песен и музыкальный продюсер Уку Сувисте выступил со своей группой для многочисленных фанатов, а после концерта раздавал желающим автографы.

Уку Сувисте спел в T1.
Уку Сувисте спел в T1. Фото: Андрей Оздоба

Смотрите галерею!

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