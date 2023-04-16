ФОТО ⟩ Разделись и худенькие, и пышки: посетителей T1 поджидало необычное зрелище

В субботу в центре T1 прошел шоу-показ белья под названием «Симфония многообразия», а Уку Сувисте с группой дали бесплатный концерт.
На шоу-показе белья, поставленном известным танцовщиком и хореографом Сиймом Тынисте, можно было увидеть современную моду сквозь призму непохожих друг на друга тел. Стилистами шоу выступили Эвелин Лыокене и Ангела Аадусоо из Kopli Couture.
На сцену вышли лучшие танцоры Эстонии, а с умопомрачительной программой выступили воздушные гимнасты из труппы OMAtsirkus.
Певец, пианист, автор песен и музыкальный продюсер Уку Сувисте выступил со своей группой для многочисленных фанатов, а после концерта раздавал желающим автографы.
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