Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику

Общаясь с украинскими журналистами, Зеленская призналась, что от отчаяния ее сейчас спасает расписанный по минутам график, а если в нем появляются выходные, то они не идут ей на пользу.

Жена украинского президента Владимира Зеленского отметила, что в стрессовых ситуациях ей помогают спорт, прогулки и мытье посуды. По словам Зеленской, она счастлива, что ей не приходится мыть посуду постоянно, но в целом она считает это занятие хорошим делом.

Супруга Зеленского отметила, что из-за отключений электричества старается меньше использовать посудомоечную машину, поэтому мытье посуды стало для нее способом развеяться.

Первая леди рассказала, что также ей в этом помогают раскладывание вещей по местам, выбрасывание лишних бумажек, старой косметики или лекарств.