СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ ⟩ Верующие с самого утра прибывают к православному храму в Ласнамяэ

Православные христиане по всему миру, в том числе и в Эстонии, в воскресенье, 16 апреля, отмечают главный праздник христианской церкви – Пасху, или Светлое Христово Воскресение, посвященный воскрешению Иисуса Христа.

«В нынешней ситуации непросто в полной степени выразить друг другу Пасхальную радость – война внесла свои поправки. Но никаким тяготам, выпавшим всем нам на долю, не преградить путь к благой вести о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Спасение возможно, если в нашем сердце не будет ненависти и неприязни. В великих испытаниях – великая боль. А пережить все помогает молитва и Сам Господь», – слова предстоятеля Эстонской православной церкви опубликованы на сайте Orthodox.