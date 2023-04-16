СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ ⟩ Верующие с самого утра прибывают к православному храму в Ласнамяэ

Солнечным воскресным утром верующие прибывают в ласнамяэский храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница». Здесь сегодня празднично звенят колокола. Лица прихожан светлые, все друг другу приветливо улыбаются и поздравляют с Воскресением Христовым.
Православные христиане по всему миру, в том числе и в Эстонии, в воскресенье, 16 апреля, отмечают главный праздник христианской церкви – Пасху, или Светлое Христово Воскресение, посвященный воскрешению Иисуса Христа.
Обратился к православным Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений.
«В нынешней ситуации непросто в полной степени выразить друг другу Пасхальную радость – война внесла свои поправки. Но никаким тяготам, выпавшим всем нам на долю, не преградить путь к благой вести о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Спасение возможно, если в нашем сердце не будет ненависти и неприязни. В великих испытаниях – великая боль. А пережить все помогает молитва и Сам Господь», – слова предстоятеля Эстонской православной церкви опубликованы на сайте Orthodox.
Дорогие читатели, поделитесь тем, как вы отмечаете Пасху в 2023 году, и присылайте фотографии ваших пасхальных яиц и куличей на адрес info@limon.ee, мы опубликуем их!
С Пасхой!