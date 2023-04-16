Розыгрыш билетов! ⟩ Супер-щенки приглашают детей в морское приключение

Давным-давно... А может, не так давно? В маленьком городке жила команда супер-щенков. Однажды они решили отправиться в долгое путешествие в поисках сокровищ. Но как только они подумали о поездке, их дом перевернулся вверх тормашками!Любимый диван превратился в огромный волшебный корабль, белые шторы – в паруса, пригодилась даже поварешка!

Кто же будет капитаном? Свистать всех наверх! Спасательная команда уже в пути! Настоящее морское приключение начинается!

Сначала щенки встречают большую голодную акулу. Ой, кто-нибудь знает, что акула ест на ужин? Ну уж дети точно знают! Щенки приготовили вкусную еду и не только накормили бедную голодную акулу, но и подружились с ней!

А что это там на горизонте?! Пиратский корабль и самые настоящие пираты! Конечно же, наши щенки никогда не видели пиратов, но слышали, что встреча с ними опасна. Что же делать? На помощь приходят забавные привидения, которых придумали супер-щенки! Неожиданно на небе появляется огромная туча, начинается сильный шторм, и лодку с героями уносит в открытое море!

Что было дальше, вы узнаете, побывав на интерактивном спектакле для самых маленьких «СУПЕР-ЩЕНКИ: Морское приключение».