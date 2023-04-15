Чем намазать грязные кеды и кроссовки, чтобы стали белее снега

Но есть у такой обуви один существенный недостаток: светлые материалы очень быстро пачкаются. А с грязными пятнами на пятках кроссовки уже не смотрятся так хорошо, как хотелось бы. Вернуть прежний вид обуви можно с помощью специальной химии, а можно не тратиться и приготовить спасительное средство своими руками.

Для того, чтобы привести кеды в порядок вам потребуется небольшое количество соды и уксуса. Смешайте продукты - должна получиться густая кашица и нанесите средство на проблемные участки. Потрите пятно небольшой щеткой, можно использовать зубную, и уберите остатки состава с помощью мокрой тряпки. Результат вас обрадует: обувь будет белоснежной.