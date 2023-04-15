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24-летняя возлюбленная 63-летнего эстонского бизнесмена показала моменты нежности

Limon.ee
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Сейчас Олег Сынаялг наслаждается испанским солнцем со своей возлюбленной Кэтрин. Юная красотка поделилась моментами из путешествия в своих социальных сетях, пишет Elu24.

«Почему мы закрываем глаза, когда молимся, целуемся или мечтаем? Потому что самые прекрасные вещи в жизни не видны, а чувствуются сердцем», - поделилась Кэтрин цитатой американского актера Дензела Вашингтона в Instagram stories.

Она позаимствовала слова актера для фото, на котором она целуется в бассейне со своим возлюбленным бизнесменом Олегом Сынаялгом.

Согласно соцсетям, пара в настоящее время наслаждается отдыхом на Тенерифе.

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