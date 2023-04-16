Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 апреля

Семейные отношения не назовешь гармоничными: близкие люди предъявляют друг к другу претензии, не скупятся на критику. Причиной раздражения могут стать привычки окружающих, вскользь сказанное слово, отказ исполнить любой каприз. Дело может дойти до серьезного конфликта, если не взять негативные эмоции под контроль. Возможны интересные знакомства, однако существует опасность, что новое романтическое увлечение разрушит серьезные и важные для вас отношения.

Овен

Очень осторожными должны быть те, кто в этот день планирует совершить поездки – в пути возможны серьезные неприятности. Влияют негативные тенденции и на эмоциональный фон дня: возрастает раздражительность, появляется склонность к язвительности и жестокости. Однако вы сможете избежать конфликтов, если справитесь с собственным упрямством. Окружающие охотно пойдут на уступки, если станет очевидным, что и вы готовы к компромиссу.

Можно достичь определенных успехов в профессиональной сфере, но они не будут столь значительными, как вам хотелось бы. При проведении деловых переговоров и беседах с начальством старайтесь больше слушать, чем говорить – время делиться важной информацией еще не пришло.

Телец