Врач рассказал о необратимых последствиях популярного тикток-лайфхака для улучшения внешности

Так, недавно в интернете завирусились ролики, авторы которых показывают, как отбелить зубы подручными средствами. Некоторые делают это с помощью шампуня для блондинок, другие - глиной и перекисью водорода, а самые безжалостные - пилочками для ногтей и наждачной бумагой.

Стоматологи уже не первый месяц бьют тревогу. В клиники обращается все больше молодых людей, у которых возникли осложнения после попытки улучшить свою улыбку одним из вышеперечисленных способов. «Нельзя принимать решения о здоровье на основе 30-секундного видео в социальных сетях, это плохая идея», - цитирует NY Post президента Австралийской стоматологической ассоциации Стивена Лью.