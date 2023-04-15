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Врач рассказал о необратимых последствиях популярного тикток-лайфхака для улучшения внешности

Limon.ee
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TikTok. Фото иллюстративное.
TikTok. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Опасным лайфхакам из Тиктока можно посвятить целую рубрику. В погоне за лайками и просмотрами пользователи популярной соцсети делятся, казалось бы, простыми советами, которые на самом деле могут стоить тем, кто будет их применять, здоровья, пишет Супер.

Так, недавно в интернете завирусились ролики, авторы которых показывают, как отбелить зубы подручными средствами. Некоторые делают это с помощью шампуня для блондинок, другие - глиной и перекисью водорода, а самые безжалостные - пилочками для ногтей и наждачной бумагой.

Стоматологи уже не первый месяц бьют тревогу. В клиники обращается все больше молодых людей, у которых возникли осложнения после попытки улучшить свою улыбку одним из вышеперечисленных способов. «Нельзя принимать решения о здоровье на основе 30-секундного видео в социальных сетях, это плохая идея», - цитирует NY Post президента Австралийской стоматологической ассоциации Стивена Лью.

Он отмечает, что подобные вмешательства могут привести к необратимым последствиям: например, из-за концентрации отбеливающего вещества зуб может разъесть настолько, что он начнет разрушаться. Тем временем коллега Стивена - Джеффри Хо - уже направил письмо в правительство Австралии с просьбой ввести строгие меры в отношении блогеров, которые без стыда и совести выкладывают подобные ролики в Сеть.

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