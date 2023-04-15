Минюст РФ признал комика Семена Слепакова иноагентом

Включение Слепакова в реестр иноагентов Минюст объяснил тем, что «юморист "получал поддержку от иностранных источников", выступал против специальной военной операции на Украине и "формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

Напомним, что Семен Слепаков сейчас проживает в Израиле, куда эмигрировал вместе с семьей. В своих соцсетях он открыто высказывается против действий российских властей и публикует песни, посвященные текущей ситуации в мире. Так, в одной из них он высмеял тех, для кого происходящее все еще «не так однозначно».